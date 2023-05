Drammatica scoperta questa mattina a Numana, ad Ancona nelle Marche. Sulla spiaggia, all’altezza del camping Numana Blu, il mare ha restituito il cadavere di un uomo. Il corpo era in uno avanzato stato di decomposizione quindi, al momento, è impossibile riconoscere ipotizzare l’età e la nazionalità.

Tragedia in spiaggia, ritrovato il cadavere di uomo: è irriconoscibile

A segnalare la vittima è stato un uomo che stava passeggiando su litorale poco prima dell’alba. Subito sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Osimo e di Numana, insieme al medico legale che ha constatato il decesso.

Ora si indaga per risalire all’identità del cadavere, consultando anche la banca dati delle persone scomparse, non solo nel territorio marchigiano: non si esclude infatti che il corpo sia stato trascinato a Numana dalla sponda opposta dell’Adriatico. Dal fatto che l’uomo indossava dei guanti, non si esclude che possa trattarsi di un pescatore. Il magistrato di turno è stato informato dei fatti e disporrà accertamenti autoptici.