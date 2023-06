Tragedia sulla spiaggia dell’Ariana a Gaeta. Una donna di 73 anni, residente ad Acerra, è stata colpita da un malore mentre era in spiaggia a godersi un momento di relax. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri, lunedì 26 giugno.

Tragedia in spiaggia a Gaeta, donna di Acerra muore improvvisamente

Secondo una primissima ricostruzione, l’anziana era sul bagnasciuga quando, probabilmente per il forte caldo, è stata colpita da un infarto e si è accasciata a terra sotto gli occhi impotenti di decine di bagnanti che hanno prestato i primi soccorsi in attesa del personale del 118.

Quando i sanitari sono giunti sul luogo della tragedia la donna era già priva di vita. Inutili le manovre di primo soccorso, per lei non c’è stato nulla da fare. La salma della 73enne è stata già consegnata ai familiari. Come riporta il sito GaetaChannel, la donna era in vacanza presso una struttura sul mare di Gaeta.