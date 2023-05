Dramma questa mattina a Battipaglia, nel salernitano. Un ragazzo di 24 anni è stato trovato privo di vita in una fabbrica dismessa. Il giovane sarebbe deceduto dopo essere entrato a contatto con alcuni cavi dell’alta tensione.

Tragedia in Campania, 24enne muore folgorato da una scarica elettrica

Il corpo privo di vita è stato trovato nei pressi della cabina elettrica attorno alle 9 di questa mattina.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Battipaglia e il personale medico sanitario a bordo delle ambulanze del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare: è morto praticamente sul colpo.

Le forze dell’ordine sono al lavoro sul posto per ricostruire la dinamica del tutto. L’ipotesi è che il ragazzo, originario della vicina Bellizzi, classe’99, sia rimasto folgorato nel tentativo di portare via i cavi di rame dalla fabbrica. L’identità della vittima ancora non è stata resa nota.