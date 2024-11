Un grave incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina, lunedì 11 novembre, ad Afragola in via Roma, dove un operaio di 43 anni, italiano, ha perso la vita cadendo da un’impalcatura in un cantiere edile.

Tragedia ad Afragola: operaio cade da un’impalcatura e perde la vita

La vittima, come anticipa il quotidiano online Nanotv, stava lavorando quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio e, dopo un volo di diversi metri dal terzo piano dello stabile, si è schiantato al suolo, morendo sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i carabinieri della locale stazione e due ambulanze, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma le lesioni riportate nella caduta si sono rivelate troppo gravi.

Le forze dell’ordine stanno ora svolgendo le indagini per chiarire le circostanze esatte della tragedia e verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno del cantiere. Al momento il cantiere è stato posto a sequestro ed è stata interdetta la strada al traffico veicolare. L’identità della vittima ancora non è stata resa nota.