I rapporti tra Ilary Blasi e Francesco Totti sono sempre più gelidi. A confermarlo alcuni amici intimi dell’ex coppia che rivelano che i due continuano a vivere nella villa di famiglia all’Eur, a Roma, coi tre figli ma evitano in tutti i modi di rivolgersi la parola.

Totti e Blasi vivono ancora insieme, ma tra loro è gelo: “Non comunicano”

“Francesco e Ilary non si parlano più”, rivelano al settimanale Di Più. E quando devono scambiarsi informazioni sui figli, il Capitano e l’ex Letterina “si scrivono su Whatsapp”. Dunque, nessun contatto diretto tra i due che, nel frattempo, si preparano ad andare in tribunale.

La prima udienza è stata fissata al 14 ottobre. Oggetto del contenzioso: le borse griffatissme di Ilary, di cui lei chiede la restituzione. Qualche settimana fa, intervistato dal Corriere della Sera, Totti ha infatti accusato la Blasi di avergli portato via la sua preziosa collezione di Rolex. Spiegando che lui, per tutta risposta, le ha sequestrato la collezione di borse Chanel, Gucci, Prada e Dior. “E che dovevo fare? Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio, ma non c’è stato verso”.

Si avvicina la battaglia in tribunale

Totti ha anche precisato che Ilary, quando ha portato via gli orologi dalla cassetta di sicurezza con tanto di scatole e garanzie, non era sola. Con lei c’era suo padre, Roberto Blasi. L’ex conduttrice, come spiega il Corriere della Sera, non può essere accusata di furto, perché il fatto è accaduto tra congiunti, quindi in ambito familiare. Ma qualora i Rolex fossero venduti (chiaramente è un’ipotesi, non si sa se sia questa l’intenzione dell’ex Letterina) l’acquirente sarebbe considerato colpevole del reato di ricettazione.

Nei giorni scorsi il legale della conduttrice Mediaset, Alessandro Simeone, ha presentato un’azione di reintegrazione a difesa del possesso per riavere indietro le borse sparite dalla cabina armadio. Dall’altra parte, anche i legali di Totti si stanno muovendo per riportare a casa i Rolex: a breve presenteranno analogo ricorso per riavere la ricca collezione di orologi.