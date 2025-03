Spaccio di droga e racket. Con queste accuse i carabinieri hanno eseguito a Torre Annunziata un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Napoli su richiesta dalla DDA nei confronti di 11 persone, 9 delle quali in carcere e 2 ai domiciliari.

Torre Annunziata, racket agli imprenditori e spaccio di droga: 11 arresti

Gli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di estorsione e detenzione di droga a fine di spaccio, tutti delitti – secondo l’accusa – aggravati dal metodo mafioso dalla finalità di agevolare il clan Gallo Cavalieri, i Gionta e il Quarto Sistema.

In particolare, gli indagati avrebbero posto in essere estorsioni in danno di imprenditori nonché numerose cessioni di stupefacente di vario genere. L’operazione rappresenta un duro colpo per le attività criminali nella zona e testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare la camorra e le sue ramificazioni nel tessuto economico e sociale del territorio.