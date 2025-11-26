Tony Colombo torna sulla scena musicale: nuovo singolo e album in arrivo

Tony Colombo torna sulla scena musicale e lo fa con un annuncio doppio: il nuovo singolo “Si’ perdo a te” e l’album in arrivo, dal titolo emblematico, “Predestinato”.

Un ritorno che segna la chiusura definitiva della parentesi più buia della sua vita: i due anni segnati dall’arresto e dalla detenzione insieme alla moglie Tina Rispoli, vicenda poi archiviata con assoluzione nel processo con rito abbreviato. Colombo, però, non si è mai fermato. Anche in carcere la musica è rimasta il suo faro pubblicando diversi brani e dedicandosi alla scrittura. Oggi quell’energia la ritrova tutta nel nuovo progetto discografico.

Il singolo è già un successo: “Si’ perdo a te” è entrato subito in tendenza su YouTube, toccando la posizione 22 e raccogliendo migliaia di ascolti in poche ore. Un brano intimo, emotivo, che promette di essere uno dei pilastri dell’album in uscita. Intanto, continua anche il tour: concerti affollati, pubblico fedele e un artista che sembra deciso a riprendersi tutto, partendo proprio dalla musica.