Tiziana Panella è una giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva italiana. E’ alla guida del programma Tagadà, è assente nelle ultime puntate. Vediamo cosa è successo e maggiori dettagli in merito alla sua carriera e vita privata.

Tiziana Panella: chi è, età, biografia

Tiziana Panella nasce a San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli, ed è cresciuta a San Nicola, paese nel casertano, dove i genitori vivono tutt’ora. Sua madre e suo padre le danno il nome di battesimo di Emerenziana, salvo poi chiamarla sempre Tiziana. Ha due fratelli e sin da piccola è sempre stata appassionata di scrittura. A 18 anni, vince il premio letterario indetto dal giornale settimanale L’Espresso.

Tiziana Panella: carriera

Tiziana inizia la sua carriera a 18 anni, collaborando con Il Giornale di Napoli e Il Mattino. Successivamente, appare su emittenti televisive locali di Caserta, alla conduzione del telegiornale, per poi tornare alla carta stampata, lavorando per Visto.

Nel 1995, inizia la collaborazione con la Rai, per la quale contribuisce a realizzare programmi come I fatti vostri, Indagine e Chi l’ha visto?, che nel 2000 conduce per sei mesi. Nel 2001 lavora con Michele Santoro, prima nel programma Il Raggio Verde, su Rai 2, e poi a Sciuscià.

Grazie al passaggio a La7, diventa giornalista professionista nel 2003: su questa rete, dalla stagione 2015/15, conduce il programma pomeridiano Tagadà.

Tiziana Panella: assente a Tagadà, malata

La giornalista non è presente in studio a condurre Tagadà su La 7 neanche nella giornata di lunedì 11 aprile. Volto storico di una trasmissione molto seguita, da poco meno di una settimana si sono perse le sue tracce. Qualcuno ipotizza che sia malata per il Covid: in realtà, secondo le informazioni trapelate, Tiziana è in quarantena dopo aver avuto un contatto con un positivo. Non è da escludere del tutto che anche lei sia poi stata contagiata, anche se non si hanno annunci ufficiali in merito al momento.

Tiziana Panella: marito, figlia

In merito alla sua vita privata, Tiziana è stata sposata con un neurochirurgo di 15 anni più grande di lei, da cui ha avuto la sua unica figlia, Lucia. Si erano conosciuti poiché Tiziana ha avuto un incidente ballando e lui l’ha operata.

Successivamente, si è legata all’ex direttore generale della ASL di Caserta Anthony Acconcia: i due sono stati indagati per falso ideologico sulle varianti al piano regolatore nel comune di Casa Giove. Attualmente, i due sono ancora insieme.

Tiziana Panella: Instagram

Su Instagram, Tiziana è poco attiva: il suo profilo, infatti, non presenta alcun post al momento.