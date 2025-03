Momenti di paura sulla Statale 7 bis, dove due persone sono state rapinate mentre facevano rifornimento presso il distributore di carburante Esso, situato a pochi metri dal centro commerciale Medì.

Teverola, due persone rapinate mentre fanno benzina: paura sulla via Appia

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, le vittime si erano fermate con la loro Volkswagen per fare benzina quando sono state avvicinate da un uomo armato di pistola. Il malvivente ha intimato loro di consegnare denaro e oggetti di valore, riuscendo ad arraffare il bottino in pochi istanti.

Dopo il colpo, il rapinatore è fuggito rapidamente a bordo di una Fiat Panda priva di targa, dirigendosi verso Santa Maria Capua Vetere. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare l’autore della rapina e ricostruire la dinamica dell’evento. Al momento non si hanno ulteriori dettagli sull’entità del bottino né sulle condizioni delle vittime, che fortunatamente non avrebbero riportato ferite. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.