Teverola, assalto da 100.000 € alle Poste: sconto di pena per i rapinatori giuglianesi

Sconto di pena per Palma Pasquale, 24enne, e Salvati Agostino, 19enne, entrambi rapinatori giuglianesi. I due erano arrestati lo scorso luglio insieme a un soggetto minorenne per aver rapinato l’ufficio postale di Teverola. Il bottino fu ingente, oltre 100.000 €.

Teverola, assalto da 100.000 € all’ufficio postale: sconto di pena per i rapinatori giuglianesi

La Corte di appello di Napoli, seconda sezione penale, accogliendo la richiesta di concordato avanzata dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha concesso uno sconto di pena ad entrambi i giovani, condannandoli a 3 anni e 4 mesi di reclusione. I due imputati, che si trovano ai domiciliari per questa causa, nel 2024 erano stati condannati a 4 anni in primo grado dal Giudice del Tribunale di Napoli Nord.

Il fatto

I giovani approfittarono dell’arrivo del furgone blindato che aveva appena lasciato il plico Contenendo l’esatta somma di 100.000 €, entrarono all’interno dell’ufficio postale e senza esitare razziarono tutto il denaro che era custodito. Sembra che la banda sia indagata anche per altre rapine commesse nell’hinterland napoletano e casertano. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna di anni quattro mesi otto di reclusione, partendo da una pena base di sette anni.