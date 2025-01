Il governo sarebbe intenzionato a impugnare alla Consulta la legge sul terzo mandato di De Luca. La richiesta dovrebbe essere formalizzata nel consiglio dei ministri del prossimo 7 gennaio. La norma è allo studio di Palazzo Chigi. Si sta analizzando il provvedimento di legge per comprendere se effettivamente può essere impugnato oppure no.

Terzo mandato De Luca, governo pronto a impugnare la legge

A via Santa Lucia venerdì scorso è stata inviata una richiesta di chiarimenti. La decisione sulla legge sul terzo mandato dovrà essere presa entro il 10 gennaio data in cui scadono i 60 giorni di tempo per fare ricorso alla Consulta. Per il governo il divieto del terzo mandato con l’escamotage trovato dalla Campania verrebbe rinviato all’infinito, vanificandolo.

Invece quel “principio – scritto nel parere dell’ufficio legislativo del ministero delle Riforme – risponde alla ratio di imporre una disciplina uniforme e inderogabile su tutto il territorio nazionale”. Si tratta di una partita di carattere giuridico, amministrativo ma anche politico.

Il centrodestra dovrà valutare se appunto impugnare il terzo mandato o lasciare De Luca al suo posto con l’obiettivo di spaccare il centrosinistra dato che la segretaria dem non ha intenzione di ricandidare il presidente uscente alle prossime regionali. De Luca non ha alcuna intenzione di fare passi indietro e la sua campagna elettorale è già partita.