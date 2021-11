Continua la campagna vaccinale in Campania. In provincia di Napoli, precisamente per i pazienti oncologici appartenenti all’Asl Napoli 2 Nord, è previsto un nuovo Open Day per la terza dose del vaccino anti-Covid 19. Ad annunciarlo è la stessa azienda sanitaria locale in un avviso.

Terza dose, open day a Frattamaggiore per i pazienti fragili e oncologici: la data

Dopodomani, sabato 6 novembre, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 porte aperte presso il presidio ospedaliero San Giovanni di Dio, a Frattamaggiore. Tutti i pazienti oncologici, fragili e in trattamento chemioterapico potranno ricevere la cosiddetta dose “booster”, vale a dire una dose di richiamo successiva al completamento del ciclo vaccinale. Non occorre prenotarsi sul sito della Regione Campania per aderire alla campagna vaccinale.