Blitz questa mattina a Villaricca. Gli agenti della Polizia Metropolitana, guidati dal comandante Lucia Rea, hanno eseguito, nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Napoli Nord, diverse ordinanze cautelari nei confronti di sei soggetti, tra cui due dipendenti dell’Ufficio Anagrafe, uno dello Stato Civile, e un agente della Polizia Municipale. I reati contestati sono associazione a delinquere, falso in atto pubblico e corruzione.

Terremoto a Villaricca, arrestati diversi agenti della Polizia Municipale

In particolare, sono state disposte due misure della custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti titolari di società che avevano funzioni di intermediazione nel recepimento di richieste volte all’ottenimento della residenza e della concessione della cittadinanza italiana.

Sono state, altresì, applicate quattro misure degli arresti domiciliari nei confronti di pubblici dipendenti del Comune di Villaricca, fra cui appartenenti all’ufficio anagrafe, nonché dipendenti della Polizia Municipale del Comune di Villaricca.

Le indagini

Le indagini si sono avvalse di intercettazioni e attività di pedinamento. Queste attività hanno permesso di disvelare come nel Comune di Villaricca alcuni dipendenti in servizio presso l’Ufficio Anagrafe e di Stato Civile, insieme con i titolari di due società con funzioni di intermediazione che raccoglievano, almeno sulla carta, le richieste di residenza e di concessione della cittadinanza italiana di soggetti brasiliani, provvedevano – in attuazione di un programma criminoso ben collaudato – ad alterare ii regolare svolgimento delle procedure previste dalla legge per it riconoscimento della residenza nel territorio del comune di Villaricca e della cittadinanza italiana.

L’ attivita criminale ricostruita dalle indagini, infatti, era finalizzata a far risultare residenti cittadini brasiliani che in realtà non erano presenti nel comune di Villaricca, consentendo loro in tal modo di avanzare istanza per ottenere la cittadinanza italiana. Tra di loro anche calciatori e conduttori televisivi.

Il commissariamento del 2021

Il comune di Villaricca è stato sciolto nel 2021 per inflitrazioni camorristiche e guidato da un commissario fino all’ottobre del 2023, quando è stato eletto l’attuale sindaco, nonché ex magistrato, Francesco Gaudieri. L’operazione di oggi, con i sei arresti eseguiti all’alba, getta una nuova, inquietante ombra sul funzionamento della macchina amministrativa e sulla presenza di sacche di illegalità negli uffici comunali.