“Bisogna cambiare la mentalità degli imprenditori che continuano a sversare rifiuti nelle nostre terre, anche verso il negazionismo di alcuni esponenti politici riguardo l’esistenza della Terra dei Fuochi”: queste le parole della senatrice Maria Domenica Castellone a Campania Oggi, trasmissione in onda su TeleClubItalia dal lunedì al venerdì, intervenuta in merito ai temi della sicurezza ambientale e dell’inquinamento.

Castellone: “Non si può dire che non ci sia Terra dei Fuochi, così la politica mostra di non avere cognizione della realtà”

In merito alle parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che ha parlato di Terra dei Fuochi al passato, in occasione della visita di Mattarella, ha così sostenuto: “Io condivido in pieno le posizioni del vescovo di Donna e spesso mi sono schierata contro le scelte del governatore De Luca. Non ultimo, quando ancora una volta, all’interno del Pnrr, abbiamo visto che l’unico intervento previsto per Giugliano fosse l’ampiamento dello Stir. Se si prova a far passare il messaggio che la Terra dei Fuochi sia superata, che il tema dei rifiuti sia risolto, è chiaro che i cittadini pensino che la politica non abbia cognizione della realtà dei fatti. Chi vive quelle terre sa bene quanto il problema ambientale sia ancora attuale, quanto nessuna delle discariche sia stata bonificata. Su che base si può dire che non ci sia più una Terra dei Fuochi. Siamo già preparati che, con la stagione estiva, riprenderanno anche i roghi”.

Elezioni comunali in Campania

Sulla rinnovata alleanza tra M5S e Pd: “Io chiaramente non conosco i dettagli di cosa si siano detti il ministro Di Maio e il presidente De Luca. Non si penserà ad alleanze a tutti i costi ma soprattutto a progetti che vanno disegnati sui territori a seconda delle esigenze. Per noi, al centro delle alleanze, restano sempre i temi per rispondere alle esigenze dei cittadini. Con il Partito Democratico abbiamo cose in comune ma anche altre che ci differenziano. In Regione noi non siamo alleati ma all’opposizione, proprio perché ci sono distanze rispetto alle politiche in Campania. Nel comune di Giugliano, dove c’è un’alleanza con il Pd, le battaglie ambientali, come l’opposizione rispetto all’ampliamento dello Stir, le abbiamo fatte insieme al sindaco del Pd. Il ruolo del Movimento 5 stelle è quello di portare avanti battaglie dei cittadini che vivono nei territori e devono convivere ogni giorno”

Sulla questione della Leonardo, la senatrice si è così espressa: “Noi anche su questo abbiamo avviato interlocuzioni con l’azienda. Non è un piano progettato negli ultimi mesi e verrà attuato tra tre anni, non nell’immediato. Abbiamo chiesto all’azienda un confronto per capire su quali basi si stia programmando questo spostamento. I posti di lavoro saranno conservati ma quello che si perderà è l’indotto di quell’azienda sul territorio”.

Infine, sulla maxi operazione eseguita dai Carabinieri e dall’inps che consentito di accertare la presenza di oltre 1200 furbetti del Reddito di Cittadinanza in Campania: “Se vengono fuori, è perché ci sono i controlli. Il Reddito di Cittadinanza è fondamentale e ha permesso a più di tre milioni di poveri di poter sopravvivere all’urto di questa pandemia. Ricevo moltissime sollecitazioni dai nostri parroci che chiedono di non togliere il reddito a quelle mamme che sono in difficoltà economiche”, ha concluso la capogruppo M5s al Senato.

