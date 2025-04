Il commissario unico per la bonifica della Terra dei Fuochi, generale Giuseppe Vadalà, è intervenuto ieri ad Aversa in occasione di un incontro promosso dal Rotary Club Aversa “Terra Normanna”, presso l’auditorium della chiesa Santa Teresa del Bambino Gesù, dedicato alla recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sul disastro ambientale.

Terra dei Fuochi, il commissario unico Vadalà: “Chiusa perimetrazione dell’area vasta, ora si definiscono opere di bonifica”

Ai microfoni di Teleclubitalia, Vadalà ha fatto il punto sulla situazione dell’area vasta compresa tra il Giuglianese e l’Agro Aversano. “Proprio recentemente, meno di una settimana fa – ha dichiarato – si è tenuta una conferenza dei servizi al Ministero dell’Ambiente in cui è stata chiusa la perimetrazione del SIN di Giugliano, il più importante dei tre in questione. Ora siamo impegnati a definire le opere da realizzare. Il governo vuole avere un quadro chiaro per poi individuare le risorse necessarie”. In merito al rischio di occupazioni abusive nelle piazzole già liberate, come accaduto di recente con la comunità di etnia rom residente in via Carrafiello che ha occupato una piazzola a Giugliano,il generale ha commentato: “Quello degli abbandoni in superficie è la grande questione, sicuramente lo è anche quello degli interramenti. Stato, Regione e Comuni possono intervenire per ripulire, ma se poi si continua a gettare rifiuti ovunque, evidentemente non finiremo mai”.