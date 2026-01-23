Terra dei Fuochi, controlli dei Carabinieri: sequestri tra Mondragone, Castel Volturno e Carinola

Nella giornata di ieri, 22 gennaio 2026, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno eseguito una serie di controlli nell’ambito del Piano di controllo delle aree critiche per lo sversamento illecito di rifiuti nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”.

Terra dei Fuochi, controlli dei Carabinieri

A Mondragone, lungo la via Domitiana, all’altezza dell’ex complesso industriale IDAC e nei pressi del mercato ortofrutticolo, i militari hanno individuato un’area comunale adibita a discarica abusiva. Presenti rifiuti plastici, materiali ferrosi e rifiuti solidi urbani su un’estensione di circa 300 metri quadrati. La zona è stata posta sotto sequestro e affidata in custodia giudiziaria al Comune per le operazioni di ripristino. Ulteriori accertamenti hanno interessato altre zone della città, tra la località Stercolilli e la rotatoria di Bagnara, dove lungo i margini stradali sono stati trovati altri accumuli di rifiuti urbani per circa 150 metri quadrati complessivi. Anche queste aree sono state sequestrate.

Discarica a cielo aperto anche a Castel Volturno

I controlli si sono poi spostati a Castel Volturno, dove, all’interno di una proprietà privata, è stata riscontrata una discarica abusiva con presenza di materiali ferrosi di provenienza meccanica, plastiche e rifiuti di risulta, su circa 600 metri quadrati. L’area è stata sequestrata e il proprietario segnalato all’Autorità Giudiziaria.

Infine, a Carinola, nella frazione di Santa Croce, i Carabinieri della locale Stazione hanno effettuato un controllo su un’attività produttiva riscontrando assenza di autorizzazioni per le emissioni in atmosfera e deposito incontrollato di rifiuti, tra cui macchinari dismessi, plastiche e contenitori di vernici. L’attività, estesa su circa 400 metri quadrati, è stata sottoposta a sequestro.