Terra dei Fuochi, ad Aversa esperti e commissario Vadalà a confronto su sentenza della Cedu

Un momento di riflessione e confronto quello promosso dal Rotary Club Aversa, nell’auditorium della chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù nella città normanna. Al centro dell’incontro, la Terra dei Fuochi e la recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha condannato lo Stato italiano per non aver tutelato i cittadini campani dai rischi ambientali e sanitari. Spazio anche ai dati: studi epidemiologici sviluppati negli anni, per comprendere l’impatto del fenomeno sul territorio.

Tra i relatori, il sindaco Matacena e il commissario unico per la bonifica della Terra dei Fuochi Giuseppe Vadalà, che ha parlato delle attività di bonifica e ricordato l’imminente invio della relazione al governo, prevista per il 14 maggio. Tanti i presenti in sala, tra cui i vertici dei Carabinieri di Aversa e il comandante Guarino della Polizia Municipale.

Il servizio