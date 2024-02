Dopo anni di lavoro, impegno e cure innovative oggi il reparto di terapia del dolore dell’ospedale San Giuliano di Giugliano si attesta come uno dei primi centri in Italia per numero di prestazioni effettuate. Sono diversi i tipi di dolore che vengono trattati dal personale del reparto.

Negli anni il gruppo di lavoro ha effettuato numerosi interventi, anche su casi complessi grazie all’utilizzo di nuove tecnologie di cui il reparto è fornito. I vantaggi della terapia del dolore sono diversi, in primis quello di evitare in molti casi terapie farmacologiche.