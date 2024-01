Cessione possibile ma difficilmente a gennaio

La società al momento non sarebbe intenzionata di privarsi del esterno d’attacco alla sua quarta stagione in azzurro. Tassello fondamentale anche per Mazzarri, considerando anche il rendimento avuto in stagione, che ha reso il numero 21 una delle pochissime note positive in una stagione avara di soddisfazioni. Invece a Giugno una possibile sessione appare essere plausibile con la società azzurra potrà fiondarsi su altri profili.