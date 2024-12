Arresti domiciliari per Antonello Vorzillo, 33 anni, di Mugnano di Napoli, fermato in flagranza di reato mentre cercava di rubare l’auto del presidente del consiglio comunale di Aversa, Giovanni Innocenti. È quanto deciso dal tribunale di Napoli Nord al termine del giudizio per direttissima. Vorzillo, assistito dall’avvocato Luigi Poziello, tornerà in aula nel mese di gennaio per il rito abbreviato.

Tentato furto d’auto ad Aversa: arresti domiciliari per un 33enne di Mugnano

Il tentato furto è avvenuto in via Giotto, nei pressi del ristorante “Il Menalino”, durante uno dei servizi mirati organizzati dal Gruppo Territoriale dell’Arma per contrastare il fenomeno dei furti d’auto in città. I carabinieri, passando in zona, hanno notato Vorzillo armeggiare vicino alla Maserati Levante di Innocenti e sono intervenuti prontamente. Mentre uno dei complici è riuscito a fuggire, Vorzillo è stato bloccato e arrestato. I militari hanno anche rinvenuto l’auto utilizzata dai ladri, un’Alfa Romeo Stelvio presa a noleggio, e l’hanno posta sotto sequestro.

Durante il controllo, Vorzillo è stato trovato in possesso di strumenti atti allo scasso, un inibitore di frequenze e diverse centraline digitali appartenenti ad altre vetture. Anche questi oggetti sono stati sequestrati dagli inquirenti. Il 33enne, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato accusato di tentato furto aggravato.