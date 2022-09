Tentata rapina in una sala slot in via Camillo Cucca, la strada che collega Castello di Cisterna a Brusciano. A quanto si è appreso, il personale di vigilanza è riuscito a mettere in fuga i rapinatori. Una delle guardie giurate ha esploso un colpo in aria.

Tentata rapina in una sala slot nel Napoletano: esploso un colpo di pistola

Secondo quanto ricostruito, tre uomini, di cui uno armato di pistola, hanno preteso l’incasso dai dipendenti dell’attività commerciale ma le guardie giurate, che erano presenti nel negozio, hanno reagito: ne è nata una colluttazione tra i malviventi e il personale di vigilanza che, senza non poche difficoltà, è riuscito a metterli in fuga. Durante il parapiglia, una delle guardie giurate ha esploso anche un colpo di pistola in aria: i banditi sono quindi scappati, ma a mani vuote.

Non ci sono stati feriti e alla fine tutto si è risolto per il meglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna: i militari hanno avviato le indagini sulla vicenda per chiarirne la dinamica. Nel frattempo sono stati già ascoltati i presenti e acquisite le immagini di videosorveglianza installate all’interno e all’esterno della sala slot al fine di individuare i responsabili del raid.