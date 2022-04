Cattive notizie per i fan di Temptation island: il programma di Canale 5 pare sia stato cancellato dai palinsesti Mediaset.

La notizia circolava già da qualche settimana ma ora sembra arrivata la conferma definitiva. Il reality condotto da Filippo Bisciglia e poi da Alessia Marcuzzi, che dal 2014 teneva accesa l’estate di Canale 5, non è presente nei progetti della rete per la prossima estate. Non ci sono comunicati ufficiali, ma è quanto emerge dai listini pubblicati sul sito della concessionaria Publitalia, il documento che illustra nel dettaglio la programmazione della rete per la vendita degli spazi pubblicitari. Lo spazio solitamente riservato a Temptation Island non c’è.

Temptation island

La mancata programmazione del reality che metteva alla prova l’amore delle coppie pare sia dovuta a un problema di rinnovo dell’acquisizione dei diritti del format tv, tratto dal programma televisivo olandese Blind Vertrouwen, creato da Endemol. Insomma per questo motivo in questa estate 2022 pare non ci sarà più su Canale 5 il noto programma, divenuto ormai una costante delle reti Mediaset.

Il reality condotto da Bisciglia si è sempre confermato una garanzia di ascolti estivi dell’ammiraglia Mediaset ed è stato capace di far discutere e andare ben oltre la propria bolla di riferimento. Ora si attendono comunicazione ufficiali da parte dell’azienda.