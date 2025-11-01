Teleclubitalia, domani diretta della Messa dal cimitero di Giugliano con il vescovo Spinillo

Domani mattina, domenica 2 novembre, Teleclubitalia seguirà in diretta televisiva la Santa Messa dal cimitero di Giugliano, in occasione della Commemorazione dei defunti. La celebrazione, presieduta dal vescovo della diocesi di Aversa, monsignor Angelo Spinillo, avrà inizio alle ore 11.30 e sarà trasmessa in diretta televisiva e sui canali social dell’emittente.

Un appuntamento ormai tradizionale che, come ogni anno, vuole essere un momento di raccoglimento e riflessione per ricordare coloro che non sono più tra noi, ma che continuano a vivere nel cuore dei loro cari. Il giorno della Commemorazione dei defunti rappresenta una delle ricorrenze più sentite dalla comunità cristiana: una giornata di preghiera e memoria, ma anche di speranza e fede nella vita eterna.

La diretta di Teleclubitalia (canale 77) consentirà anche a chi non potrà essere presente di partecipare spiritualmente alla funzione e di vivere un momento di unione e condivisione nel segno del ricordo.