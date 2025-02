Teleclubitalia Awards 2025, domani la serata di premiazione al Teatro Lendi: tutti i candidati in gara

Manca poco ormai ai Teleclubitalia Awards 2025. Il prossimo 5 febbraio, alle 20, presso il Teatro Lendi, si terrà la decima edizione della cerimonia che premia le eccellenze del territorio e in particolar modo dell’area nord di Napoli. Durante la premiazione, ci sarà un momento di grande emozione: il Premio alla Memoria verrà conferito ai familiari di Pietro Valente, farmacista e filantropo scomparso lo scorso agosto.

Nel corso dell’evento saranno premiati i vincitori delle sei categorie in concorso: Personaggio dell’anno (Francesco Emilio Borrelli, Comitato Civico Vele di Scampia 167, Filomena De Mare); mondo dello sport (Sport Solutions, Benedetta Altezza, Assunta Legnante); mondo dello spettacolo (Mariafrancesca Cennamo, Antonio Spinelli, Barbara Napolitano); mondo social (famiglia Manna, Curiosità astronomiche, 20 Seconds); mondo del lavoro (Gianluca Vorzillo, Graus Edizioni, Simone Scarano); mondo del sociale (Don Massimo Condidorio, Monteruscello Fest e Jambo1).

A seguire verrà conferito il Premio alla Carriera sarà assegnato a Ciccio Merolla, figura di spicco della musica e della cultura napoletana, che con la sua arte ha saputo coniugare tradizione e innovazione, portando in alto la musica partenopea. Alla cerimonia prenderanno parte sindaci dell’area metropolitana e autorità civili, militari e religiose. Sarà possibile seguirla in prima visione regionale su Tele Club Italia, alle 22, sul canale 77.

Come votare

Quest’anno cambia il sistema di votazione. Non basterà più esprimere la propria preferenza mettendo like al proprio beniamino sulla pagina Facebook di Teleclubitalia, ma è necessario collegarsi su questo sito dedicato ai Teleclub Awards e spuntare per ciascuna categoria la casella del proprio candidato preferito. Le votazioni sono aperte fino alle 12 di oggi, 4 febbraio.