Tavolo tra USB e sindaco di Aversa per ex lavoratori Tekra: “Il 20 novembre nuovo incontro per trovare soluzione”

“Dopo un’intera mattinata in presidio, siamo stati finalmente ricevuti dal sindaco Matacena al Comune di Aversa, dove si è aperto un percorso condiviso tra la nuova Amministrazione Comunale, l’USB e il ‘Comitato Disoccupati di Terra di Lavoro’. Questo incontro segna l’inizio di una serie di confronti che porteranno alla definizione di soluzioni occupazionali per i disoccupati, molti dei quali hanno maturato esperienze lavorative con la società d’igiene ambientale TEKRA”. A farlo sapere è la sigla sindacale USB Lavoro Privato Campania in una nota stampa.

Le richieste dell’USB mirano alla creazione di una Società Comunale a capitale pubblico, dedicata alla gestione dei “MULTISERVIZI” che possano essere direttamente controllati dal Comune. “La società dovrà essere in grado di partecipare alle gare per l’assegnazione di servizi, con l’obiettivo di garantire l’accesso al lavoro in maniera trasparente, basata su criteri oggettivi di bisogno, come l’ISEE”, dichiarano i rappresentanti sindacali.

“Questo percorso, che coinvolgerà anche gli Assessori e i Consiglieri, porterà il 20 novembre a un nuovo incontro presso il Comune di Aversa, con l’obiettivo di definire i presupposti per la creazione di uno strumento occupazionale stabile e sicuro. Aversa è un territorio dove il lavoro nero e lo sfruttamento sono all’ordine del giorno, e la nascita di un progetto occupazionale trasparente sarebbe un passo fondamentale per garantire opportunità concrete a chi ne ha bisogno”, concludono dall’USB.