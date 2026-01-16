Confcommercio Giugliano valuta positivamente il tavolo di sicurezza svoltosi presso la Casa Comunale alla presenza del Prefetto, dell’Amministrazione comunale e delle Forze dell’Ordine.

Tavolo di sicurezza in Casa Comunale: Confcommercio, confronto positivo con le istituzioni

Durante l’incontro è stato illustrato il quadro dei dati ufficiali, che evidenzia una situazione complessivamente sotto controllo sul fronte dei reati e un saldo positivo tra aperture e chiusure delle attività economiche. Accanto ai dati, Confcommercio ha sottolineato l’importanza della percezione di sicurezza, elemento decisivo per la vivibilità del territorio e per la tenuta del commercio locale.

In particolare, è stata evidenziata la necessità di tutelare il centro cittadino, cuore della città e principale spazio di aggregazione, dove fenomeni di disordine urbano possono incidere sulla presenza di famiglie e cittadini, soprattutto nei fine settimana.

Confcommercio accoglie con favore l’impegno annunciato per il rafforzamento della presenza delle Forze dell’Ordine e per lo sviluppo di sistemi di controllo e videosorveglianza, ribadendo la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni per migliorare sicurezza, fiducia e qualità della vita sul territorio.