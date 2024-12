Pomeriggio di paura sulla Tangenziale di Napoli, dove un tamponamento ha innescato un grave incidente. Due persone, un uomo e una donna, sono rimaste ferite dopo essere state investite da un’auto in transito.

Tangenziale Napoli, si fermano dopo incidente e vengono investiti da auto in corsa

L’incidente è avvenuto oggi, mercoledì 4 dicembre 2024, sul viadotto Fontanelle, prima dell’uscita di Capodimonte in direzione Corso Malta. Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio è iniziato con un tamponamento tra due vetture. I conducenti, scesi dalle auto per constatare i danni, si trovavano sulla corsia di emergenza quando una terza auto li ha travolti. Entrambi i feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per ricevere cure mediche e accertamenti. Fortunatamente, le loro condizioni non sembrano essere gravi e non sarebbero in pericolo di vita.

Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Napoli e il personale della Tangenziale, che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell’accaduto. Non si esclude che possano essere visionate le immagini delle telecamere di sorveglianza installate lungo il tratto per chiarire le responsabilità.

L’incidente ha causato disagi alla circolazione, con lunghe code che si sono formate in entrambe le direzioni. Gli operatori del traffico hanno lavorato per ripristinare la normale viabilità.