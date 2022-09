E’ boom di prenotazioni anche dalla Campania e da Napoli per il nuovo Suv di casa Ferrari. “Purosangue” – questo il nome della vettura – rappresenta la svolta nella casa automobilistica del Cavallino Rampante.

Arriva il nuovo Suv di casa Ferrari: supera i 310 km/h

E’ stata la svolta invocata da tanti clienti e fan di casa Ferrari: aprire le porte di Maranello al Suv, un segmento mai esplorato in passato, e allinearsi così alle tendenze di mercato come ha fatto negli ultimi anni la Porsche e la Mercedes. Nel 2017 Sergio Marchionne, al Salone di Ginevra, lo aveva escluso, salvo poi cedere alle richieste e annunciarne la progettazione nel 2018 nel corso delle sue ultime apparizioni pubbliche prima della morte. 48 mesi di lavoro partendo da un foglio bianco. La sfida di “Purosangue” è chiara: non tradire lo spirito sportivo della Ferrari e il lusso che incarna ma allo stesso tempo andare incontro ai nuovi gusti della clientela.

L’auto presenta molte caratteristiche di un Suv: frontale filante come nel disegno di Flavio Manzoni, quattro porte e quattro posti, un bagagliaio spaziosissimo capace addirittura di crescere abbattendo i sedili. Motore V12 capace di erogare 725 cavalli montato in posizione centrale-anteriore. L’aspetto sportivo che rivela la natura Ferrari emerge in altri dettagli: cambio F1 doppia frizione e 8 rapporti. Nonostante la lunghezza di 5 metri e un peso secco di 2 tonnellate, “Purosangue” raggiunge una velocità massima superiore ai 310 km/h, uno zero 100 di 3.3 secondi (notevole, ma alla portata di tante elettriche più noiose), mentre scatta da 0 a 200 in 10,6 secondi.

Colori e costi

I colori possono essere personalizzati. Al momento però sono quattro quelli disponibili: Nero Purosangue, Bianco Italia, Rosso Portofino e Grigio Titanio. Intanto la curiosità e l’attesa per il nuovo modello Suv di casa Ferrari ha già provocato un boom di ordinazioni. La prevendita ‘al buio’- spiega l’Ansa – ha segnato numeri record. Il prezzo parte da 390mila euro, consegne dal secondo quadrimestre 2023.