Si torna a parlare di Liberato e c’è chi pensa di aver scovato chi si nasconde dietro la misteriosa identità del cantante partenopeo.

A lanciare l’indiscrezione secondo cui sarebbe stata la SIAE a svelare l’identità di Liberato è la pagina di gossip The Pipol Gossip, che con un post ha lanciato la bomba.

Chi è Liberato

Il rapper incappucciato, secondo le notizie che circolano da questo pomeriggio, sarebbe Gennaro Nocerino. Il nome sarebbe spuntato fuori dal sito della Siae che avrebbe così rivelato l’identità del cantante che non si è mai mostrato in volto. Gennaro Nocerino, producer napoletano, è conosciuto nel mondo della musica elettronica come “Herr Styler“. Nelle ultime ore su TikTok non si parla d’altro.

Liberato è noto per le sue esibizioni con felpa e cappuccio nero. In questi anni si è ipotizzato che dietro si nascondesse Livio Cori poi Emanuele Cerullo. Tutte ipotesi smentite dai diretti interessati.

L’interpete di Nove maggio e Tu t’e scurdat ‘e me secondo il gossip di oggi sarebbe dunque Gennaro Nocerino che in tanti in queste ore stanno digitando sui social per verificare l’attendibilità della notizia. Secondo altri invece si tratterebbe di una bufala perchè Liberato non sarebbe iscritto alla Siae bensì a un’altra società francese.

Il cantautore napoletano che è sulla scena musicale dal 2017, anno del suo debutto su You Tube con il singolo Nove maggio, non ha mai svelato nulla sulla sua identità. I suoi concerti hanno sempre fatto sì che nessuno potesse identificarlo.

C’erano già stati dei sospetti da parte dei fan che associavano l’identità di Liberato a quella di Nocerino. Nel 2021, infatti, i due performer erano stati messi a confronto due live dei cantanti e, proprio per la somiglianza delle due voci, per alcuni fan, non c’erano proprio dubbi che Gennaro fosse la persona dietro Liberato.