Hanno vestito i panni di una commissione parlamentare e analizzato il problema delle ecoballe in Campania e della gestione dei rifiuti per arrivare a redarre un progetto articolato e proporre soluzioni. Sono gli studenti dell’istituto Marconi di Giugliano che hanno vinto il Premio “Senato Ambiente”, indetto dal Senato della Repubblica.

Marconi vince premio del Senato

Gli studenti di due quinte con il docente di diritto Angelo Ciccarelli, per diversi mesi hanno portato avanti una vera e propria indagine conoscitiva come se fossero dei senatori. Ricerche, analisi dei dati, audizioni in classe: gli alunni del professionale hanno prodotto uno studio accurato del problema rifiuti in Campania, partendo da quello più vicino a loro geograficamente, le ecoballe di Taverna del Re. Lo scorso settembre l’annuncio dell’entrata in funzione dell’impianto di smaltimento di Ponte Riccio fa accendere la lampadina al professor Ciccarelli che coglie quella notizia per partecipare al bando. I ragazzi hanno prima provato a comprendere le ragioni dell’emergenza rifiuti e dunque delle ecoballe per poi fornire proposte per evitare che ciò accada in futuro.

Tra le conclusioni a cui sono giunte le due classi quella che “a Giugliano e in Campania urge uniformare la capacità di differenziare i rifiuti urbani ai livelli richiesti dall’UE e la necessità di incrementare gli impianti di compostaggio”.

La soddisfazione della dirigente scolastica Pina Nugnes di essere risultati tra i progetti vincitori è ancor più grande viste le difficoltà che quest’anno ha vissuto il Marconi. Da settembre l’istituto non ha una sede perché in quella storica di via Basile sono in corso lavori di ristrutturazione e intanto non è stata messa a disposizione una struttura alternativa costringendoli a turni pomeridiani in 4 istituti della città. Gli studenti hanno dimostrato di non aver accontento la didattica nonostante i grossi disagi.