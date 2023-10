Uno stress test per verificare la capacità di tenuta della struttura sanitaria in caso di emergenza. Questo quello che è stato messo in atto stamane negli ospedali di Giugliano e Frattamaggiore. I sanitari hanno simulato l’arrivo di un cospicuo numero di pazienti feriti a seguito di un evento critico, quale potrebbe essere ad esempio un terremoto. Quindici i finti feriti che medici e infermieri hanno gestito in 30 minuti tra codici rossi e verdi, oltre ovviamente a quelli che realmente stamane sono giunti al pronto soccorso.

Stress test all’ospedale di Giugliano

Intanto l’Asl Napoli 2 ha provveduto all’acquisto di tutto il necessario per un ospedale da campo che a Giugliano verrà realizzato nell’attuale parcheggio dei dipendenti del nosocomio di via Basile.

Un’attività di prevenzione voluta dalla Regione che ha coinvolto una equipe del San Giuliano, diversa da quella in attività al pronto soccorso.