Vietato fare il bagno a Lucrino a causa di un’alta concentrazione nell’acqua del batterio Escherichia colli. A disporre il divieto è il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni che ha firmato un’apposita ordinanza, in seguito ai prelievi effettuati mercoledì scorso dell’Arpac.

Stop bagni a Lucrino e Marina Grande di Sorrento: “Batteri fecali oltre la norma”

Si tratta, nella fattispecie, di un tratto di mare compreso tra le Stufe di Nerone e il Lido Augusto in cui sono emersi, nei campioni di acqua prelevati, dei valori relativi alla presenza del batterio fecale che superano i limiti stabiliti dai parametri microbiologici che determinano la balneabilità. Resta interdetto alla balneazione anche l’intero tratto di costa di Licola. Semaforo verde invece per Arco Felice, La Pietra e Via Napoli.

Lo stesso provvedimento è stato adottato anche dal sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, per il tratto di mare antistante il borgo di Marina Grande.

La decisione del primo cittadino arriva dopo la comunicazione dei test effettuati dall’ Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania su campioni di acqua di mare che confermano la presenza di batteri fecali oltre la norma. Nei prossimi giorni gli esperti eseguiranno nuovi prelievi e qualora i valori dovessero rientrare nella norma, si potrebbe valutare un’eventuale revoca dell’ordinanza di divieto di balneazione nei tratti di mare interessati.