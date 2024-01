Avevano conquistato il controllo della piazza di spaccio con le armi, intimorendo gli avversari con le “stese” e dimostrando così tutta la loro forza criminale. Per questo motivo, a Boscoreale sei persone sono finite in carcere questa mattina. Le accuse vanno dall‘associazione armata finalizzata alla gestione di una piazza di spaccio al tentato omicidio e alla detenzione e porto illegali di armi, tutte aggravate dal metodo mafioso.

“Stese” e agguati per il controllo della piazza di spaccio: sei arresti a Boscoreale

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il gruppo criminale aveva trasformato via Settetermini in un fiorente mercato della droga, nella zona del cosiddetto “Piano Napoli”, a Boscoreale (Napoli). Ma dopo aver ostentato la potenza criminale, sono finiti in manette.

Il provvedimento è stato emesso stamattina dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia.

Gli investigatori hanno accertato, inoltre, come i membri dell’associazione criminale si fossero resi responsabili anche di pestaggi e tentativi di agguato che avrebbero realizzato nel corso dello scontro per il controllo della piazza di spaccio.