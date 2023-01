Apre il primo Starbucks in provincia di Caserta. La nota catena internazionale di caffetterie inaugurerà una sede in Campania all’interno dell’Outlet La Reggia, precisamente a Marcianise.

Starbucks apre a “La Reggia Outlet” di Marcianise: si cercano lavoratori

La data di apertura non è ancora nota, ma dovrebbe avvenire nell’anno in corso. Intanto i vertici aziendali hanno affidato al gruppo Percassi la ricerca di personale tra baristi, store manager ed assistant store manager. Numerosi i dipendenti che verranno assunti. Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum alla sezione “Lavora con noi” presente sul sito ufficiale in italiano, oppure rivolgersi direttamente al gruppo Percassi che si occupa della fase di reclutamento dei candidati.

Si tratta del primo store della nota catena americana che apre in Campania. Nata a Seattle nel 1971, la Starbucks è stata fondata da tre partner. Storico è ormai anche il logo di Starbucks: pur essendo cambiato nel tempo, raffigura una sirena a due code. Attualmente Starbucks possiede oltre 27mila location sparse per il mondo ed è diventata famosa per i suoi caffè, i cappuccini, i dolci ma anche per la possibilità di accomodarsi a un tavolo e usare il wifi in maniera gratuita.