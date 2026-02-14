Spiaggia delle Tartarughe sommersa dai rifiuti: scatta l’operazione di pulizia dell’Associazione Domizia

L’Associazione Domizia annuncia l’“Operazione speciale di pulizia” che si svolgerà sabato 21 febbraio, dalle ore 8.30 alle 13.00, presso la Spiaggia delle Tartarughe, nel tratto di arenile alla destra della foce dei Regi Lagni, uno degli ecosistemi più preziosi e fragili della costa domiziana.

Le recenti mareggiate hanno riversato sull’arenile un’enorme quantità di rifiuti, soprattutto plastici, creando un tappeto di materiali che minaccia il sistema dunale e la ricca biodiversità dell’area. Particolare preoccupazione riguarda le tartarughe marine Caretta caretta, che negli ultimi anni hanno scelto con crescente frequenza questo tratto di spiaggia per la nidificazione, e il Fratino (Charadrius alexandrinus), specie protetta che qui trova uno dei suoi pochi habitat riproduttivi di tutta Italia.

«Restituire sicurezza e naturalità a questo luogo è un dovere morale prima ancora che ambientale – dichiara l’Associazione Domizia –. Con l’avvicinarsi della stagione riproduttiva non possiamo più rinviare un intervento straordinario che protegga la vita marina e la dignità del nostro territorio».

Dettagli dell’iniziativa

Data: 21 febbraio 2026

21 febbraio 2026 Orario: 8.30 – 13.00

8.30 – 13.00 Luogo: Via Machiavelli, spiaggia libera – foce destra dei Regi Lagni, Castel Volturno (CE)

Via Machiavelli, spiaggia libera – foce destra dei Regi Lagni, Castel Volturno (CE) Punto di ritrovo: Lido Flava, via Machiavelli 1

L’accoglienza dei volontari avverrà dalle 8.30 presso il Lido Flava. Alle 9.00 è previsto un briefing operativo con la suddivisione in squadre per tipologia di rifiuto: plastica, vetro, polistirolo, alluminio, indumenti, materiali pericolosi e rifiuti indifferenziati, con un’attenzione dedicata ai piccoli volontari che si dedicheranno alla raccolta di tappi e cotton fioc.

Alla giornata parteciperanno operai e mezzi della ditta Magenta, gestore dell’igiene urbana di Castel Volturno, con la presenza della mascotte “Tonino lo Spazzino”, impegnata in attività educative per bambini e famiglie. Saranno inoltre coinvolti personale della Provincia di Caserta e del Consorzio di Bonifica del Basso Volturno per la rimozione dei rifiuti ingombranti quali pneumatici, reti, nasse ed elettrodomestici.

I materiali raccolti saranno differenziati, contati e pesati direttamente in spiaggia prima del conferimento finale. Durante l’evento verranno realizzate installazioni artistiche con beach litter e contenuti video di sensibilizzazione rivolti ai settori produttivi interessati.

Media partner: Teleclubitalia.

Prospettive future

Al termine della giornata sono previsti tavoli tecnici tra i soggetti promotori per definire azioni permanenti di prevenzione, contrasto agli sversamenti illegali nei Regi Lagni e applicazione della Legge “SalvaMare”, affinché la cura di questo litorale non resti un gesto isolato ma diventi pratica costante.

L’Associazione Domizia invita cittadini, scuole e realtà sociali a partecipare: «Ogni gesto di cura è un passo verso la rinascita della nostra costa. Proteggere la spiaggia significa proteggere il futuro di tutti».

Associazione Domizia

Via delle Querce, 6 – Castel Volturno (CE)

e-mail: [email protected]