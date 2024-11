Notte di paura per i cittadini di Boscoreale, svegliati da diversi colpi d’arma da fuoco intorno alle tre del mattino. I colpi sono stati uditi da diversi residenti che immediatamente hanno allertato i carabinieri, preoccupati per l’accaduto.

Spari nella notte a Boscoreale: rinvenuti 4 bossoli

I militari dell’Arma sono intervenuti prontamente in via Orto Botanico, luogo da cui sembravano provenire gli spari. Durante i sopralluoghi sono stati rinvenuti e sequestrati quattro bossoli, segno evidente che i colpi sono stati esplosi proprio in quella zona.

Le indagini sono ora in corso per capire cosa sia successo realmente e, soprattutto, per risalire all’origine e alla motivazione dietro l’episodio. Al momento, gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e di comprendere se dietro questo evento si nasconda un’intimidazione o un regolamento di conti, oppure se possa trattarsi di un’altra causa. Nessuna pista è esclusa.