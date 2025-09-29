Paura nella serata di ieri, domenica 28 settembre, a Pozzuoli, lungo via Tranvai, strada che affaccia sul lungomare puteolano e non lontano dall’omonimo tunnel. Due uomini, padre e figlio, rispettivamente di 60 e 31 anni, sono stati feriti a colpi d’arma da fuoco nel corso di una lite.

Sparatoria a Pozzuoli: padre e figlio feriti a colpi di pistola mentre fermavano una lite tra coniugi

Secondo quanto riportato, il 60enne è stato colpito all’addome, mentre il figlio ha riportato un proiettile alla gamba. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie: il padre è stato sottoposto a un intervento chirurgico, mentre il figlio è cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica. Da una prima ricostruzione, pare che i due siano stati colpiti nel tentativo di sedare una lite tra coniugi. Le indagini sono affidate all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico del commissariato di Pozzuoli, che stanno cercando di identificare il responsabile o i responsabili del ferimento.