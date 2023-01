Si torna a sparare a Napoli. Un 52enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato ferito con un colpo di pistola alla gamba mente si trovava nei pressi della sua abitazione, in via della Bussola, nel complesso di edilizia popolare cosiddetto “Bronx”.

Sparatoria a Napoli: uomo gambizzato sotto casa

L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, tra i quartieri di San Pietro a Patierno e Poggioreale. Ancora da chiarire la dinamica del ferimento: la vittima, infatti, non avrebbe fornito ai poliziotti elementi utili, ma si sarebbe limitato a dire di non conoscere la persona che gli ha sparato. L’uomo, con precedenti per rapina, è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli, dove è stato ricoverato. Non è in pericolo di vita. Se la caverà con 20 giorni di prognosi.

Le indagini sono affidate agli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Napoli. Ieri sera la Polizia di Stato ha effettuato un sopralluogo e i rilievi sul posto indicato dalla vittima e per strada sono state rinvenute delle tracce di sangue. Sono in corso accertamenti sulla vita privata dell’uomo e sulle sue frequentazioni. Nella zona, inoltre, non sarebbero presenti videocamere di sorveglianza.