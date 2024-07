Si sono costituiti ieri sera e ora sono in stato di fermo i fratelli Gaetano e Raffaele Ciccarelli, originari di Qualiano, accusati, insieme a un terzo complice, di essere gli autori della sparatoria dinanzi al centro congressi dell’hotel Ariston di Paestum, in provincia di Salerno, dove era in corso una delle serate clou del Deaf International Festival 2024, il Festival del Sordo in corso di svolgimento fino a ieri nella cittadina cilentana.

Sparatoria a Capaccio Paestum, si costituiscono i due fratelli di Qualiano

Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno, è stato eseguito dai Carabinieri del Comando provinciale di Salerno. I fratelli Ciccarelli, anche loro sordi come le tre persone rimaste ferite, dovranno rispondere di tentato omicidio plurimo e di detenzione e porto abusivo di armi da sparo.

Secondo una prima ricostruzione, nella notte tra sabato e domenica, intorno alla mezzanotte, un gruppo di bikers stazionava dinanzi all’albergo quando, improvvisamente, un uomo ha impugnato una pistola e avvicinandosi al gruppo di motociclisti ha iniziato a sparare. Poco prima, lo stesso uomo – insieme al fratello, anche loro partecipanti al festival – aveva avuto una lite con i motociclisti per motivi ancora da chiarire. I feriti