Sale l’attesa per Euro 2024 con la Nazionale di Luciano Spalletti pronta a difendere il titolo conquistato nel 2021. Quarto giorno di ritiro a Coverciano per i 28 convocati, con gli azzurri che perdono Scalvini per la rottura del legamento crociato, al suo posto Gatti. Grande iniziativa del Ct Spalletti che ha deciso di radunare i grandi numeri 10 della storia della Nazionale Italiana.

I ‘Fantastici 5’ a Coverciano: conferenza e pranzo, poi insieme alla squadra nell’allenamento