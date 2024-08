Nel tardo pomeriggio di ieri, il porto di Marina Piccola a Sorrento è stato teatro di un incidente che ha coinvolto la motonave «Isola di Capri» della compagnia Caremar. Il traghetto, proveniente da Capri, durante le manovre di attracco ha travolto alcune imbarcazioni ormeggiate lungo la banchina.

Sorrento, incidente al porto di Marina Piccola: traghetto travolge imbarcazioni

Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le immagini riprese da alcuni ragazzi presenti sul molo e inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, si ipotizza un momentaneo malfunzionamento dei comandi della motonave.

Fortunatamente, l’incidente non ha causato feriti. Resta chiaramente da capire cosa sia effettivamente successo. La Capitaneria di porto di Sorrento ha aperto un’inchiesta per fare chiarezza sull’episodio. Nonostante l’impatto, il traghetto non ha riportato danni significativi e ha potuto proseguire il servizio regolarmente.

