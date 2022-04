Tragedia sul lavoro in provincia di Napoli, Gennaro muore schiacciato dall’autocompattatore. Aveva ormai quasi terminato il suo solito giro e stava per fare rientro a casa quando, improvvisamente, il mezzo della nettezza urbana guidato da Gennaro De Falco, 60 anni, è stato travolto da un’auto in corsa.

I fatti sono accaduti questa mattina, in via del Cenacolo, a Somma Vesuviana. L’auto a folle velocità si è schiantata contro il camion. Nell’impatto Gennaro è stato sbalzato dall’abitacolo e, nel ribaltarsi, il mezzo lo ha schiacciato.

Somma Vesuviana, Gennaro muore schiacciato dal suo camion

Sul posto è giunta immediatamente un’ambulanza. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Troppo gravi le ferite riportate subito dopo l’impatto. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli uomini della polizia locale che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e di chiarire la dinamica dell’incidente.

Il post del sindaco

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco del Comune vesuviano, Salvatore Di Sarno: ” Siamo vicini ai familiari di Gennaro De Falco, alla moglie Margherita e al figlio Alfonso per la grave perdita. Lo conoscevo personalmente, persona mite e buona, sempre gentile e garbato. Era diventato un amico. Riposa in Pace Gennaro, che la terra ti sia lieve”. Ma sono tantissimi i messaggi di vicinanza e cordoglio arrivati alla famiglia in queste ore per la terribile perdita.