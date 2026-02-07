Somma Vesuviana è sconvolta dalla prematura scomparsa di Giuliano Cefalo, giovane imprenditore di 32 anni, stroncato da un improvviso malore mentre praticava attività sportiva.

Somma Vesuviana in lutto per la morte di Giuliano Cefalo: aveva 32 anni

La tragedia si è consumata nella serata di ieri, venerdì 6 febbraio, e la notizia si è diffusa rapidamente in mattinata, attraverso un tam tam sui social che ha gettato nello sgomento l’intera comunità.

Grande appassionato di tennis, sport e viaggi, Giuliano era molto conosciuto e stimato. Lascia nel dolore i genitori, la sorella e la compagna. Numerosi i messaggi di cordoglio indirizzati alla madre Maria Pangiroli, segretaria cittadina del Partito Socialista Italiano, da anni impegnata nel sociale e nella politica locale.

Profondo il messaggio del sindaco uscente di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, che ha parlato di “un distacco ingiusto e difficile da accettare”, ricordando Giuliano come “un bravo ragazzo che aveva ancora tanto da donare alla vita”.

Alla famiglia è giunta anche la vicinanza del Partito Democratico cittadino e di diverse forze politiche. Tra i cittadini il ricordo è unanime: “un ragazzo perbene, educato e pieno di valori”.

I funerali si terranno domani alle ore 11 presso la Parrocchia di Santa Croce in Santa Maria del Pozzo