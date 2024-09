Chiedono un offerta per acquistare i regali di Natale per i bimbi malati di cancro ricoverati all’ospedale Santobono di Napoli. Ma è una truffa per racimolare soldi con la finta beneficenza.

Soldi per i regali di Natale ai bimbi malati di cancro al Santobono: attenzione alla truffa

A denunciare l’accaduto è la stessa Fondazione Santobono Pausilipon, che da anni si occupa delle iniziative benefiche a favore dei piccoli ospiti dell’ospedale. I fatti sarebbero accaduto a Marcianise, nel casertano, lo scorso 21 settembre.

Secondo quanto raccontato dalla fondazione, due uomini sarebbero andati casa per casa a chiedere soldi per il Natale dei bimbi oncologici dell’ospedale Pausillipon. Le segnalazioni sono arrivate da diversi residenti di via Milano e via Brescia, a Marcianise. La Fondazione ha avvisato i carabinieri.

La denuncia della fondazione

“Siamo di nuovo costretti a segnalare attività di raccolta fondi non autorizzate ai danni dei nostri piccoli pazienti – si legge nella nota -. Adesso hanno iniziato a chiedere soldi per il Natale. Preghiamo chiunque entri in contatto con queste persone di non fare donazioni e di segnalarli immediatamente ai carabinieri. Abbiamo bisogno del vostro supporto per contrastare questo insopportabile sciacallaggio ai danni dei bambini che vivono una malattia grave. Grazie agli amici che hanno effettuato la segnalazione e grazie ai tanti che ci supporteranno in questa importante battaglia.”