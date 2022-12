Sogna che il fidanzato la tradisce con la sorella. Dopo tre mesi esatti dal sogno, scopre che lei è incinta di lui. E’ la storia diventata virale in queste settimane su Tik Tok grazie al profilo di una ragazza (@sterie.sa.) che condivide e rilancia sulla sua pagina i racconti degli utenti.

Sogna che il fidanzato la tradisce con la sorella: dopo 3 mesi lei è incinta di lui

“Ho passato 3 mesi esatti a sognare il mio fidanzato che mi tradiva con mia sorella“, esordisce nel video, proseguendo poi: “Ma avendo un legame molto forte con lei mi sembrava impossibile”. Sembra un sogno premonitore e ciò che è accaduto sembra confermarlo. La vittima del tradimento ha deciso di raccontare la sua esperienza sui social. Un sogno che forse rivelava già una paura, forse la sensazione di un’intesa tra la sorella e il fidanzato, un legame subdolo di cui avvertiva l’esistenza ma che non ammetteva neanche a se stessa, se non a livello inconscio.

Premonizione o meno, il fatto manifestato solo sul piano onirico si è poi avverato trasformandosi in realtà. Un incubo a occhi aperti, quello vissuto dalla povera ragazza, che ha trovato immediato conforto in molti commenti sotto al video. “Ormai non ci si può più fidare di nessuno.. nemmeno dei propri parenti..”, scrive un utente; “Io scioccata spero per lei che abbia chiuso i rapporti con tutti e due”, aggiunge Silvia e ancora: “I sogni non mentono mai parlo per esperienza” dice Gioia. Ma c’è anche chi decide di sfogarsi raccontando la propria esperienza: “Scioccante ma vero io un intera estate ho sognato il mio ex con la mia migliore amica a metà settembre ho scoperto che era vero”.

Guarda il video