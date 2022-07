Un annuncio che di sicuro non passa inosservato. Un’azienda di logistica di San Zeno Naviglio, a Brescia, cerca 50 camionisti per 3500 euro al mese. Uno stipendio di tutto rispetto per reperire una figura, quella del lavoratore, sempre più rara nel mercato del lavoro.

Lavoro, cercasi 50 camionisti per 3500 euro al mese

La società in questione, la “Germani”, ditta specializzata dal 1965 nel trasporto su gomma, ha pubblicato l’inserzione su Bresciaoggi e sull’Arena di Verona. “Germani assume 50 autisti da integrare nel proprio organico – si legge nell’annuncio. Verranno loro affidati autoarticolati nuovi di fabbrica con dotazioni di comfort e sicurezza di ultimissima generazione”. Per attirare personale qualificato, la ditta snocciola le cifre offerte: “Possibilità di lavoro su base giornaliera e/o con trasferte prolungate. Stipendio netto al mese da 2.800 a 3.500 euro”.

Per arricchire la proposta, oltre ad uno stipendio superiore alla media, si vanno ad aggiungere tredicesima e quattordicesima. E non solo. La “Germani” offre un sostanzioso bonus, battezzato premio di assunzione (valido nel periodo 1-31 luglio), di 5.000 euro per i neoassunti, che salgono a 6.000 euro per coloro che sono in possesso di certificazione ADR. Cifre e condizioni di lavoro che dimostrano la difficoltà delle aziende della logistica nel reperimento di figure professionali. La carenza di camionisti qualificati ha infatti messo in crisi molte società del settore.

Telefonate dalla Calabria: come candidarsi

L’annuncio apparso sui quotidiani bresciani ha riscosso immediato successo. Sono centinaia le telefonate giunte alla segreteria della “Germani” in queste ore. Addirittura sono giunte candidature dalla Calabria, ma le posizioni sono ancora aperte. L’offerta è rivolta ad autisti, sia uomini che donne, in possesso di patente CE e di CQC – Carta di Qualificazione del Conducente. I colloqui si svolgeranno anche nei giorni di sabato e domenica. I candidati possono inoltrare la propria candidatura via web utilizzando i riferimenti riportati nella sezione Contatti presente sul sito web aziendale.