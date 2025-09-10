I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Napoli, coordinati dal comandante Alessandro Cisternino, hanno sequestrato 800 confezioni di gel semipermanente per unghie contenenti Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), sostanza recentemente vietata dall’Unione Europea.

Smalto semipermanente per unghie cancerogeno, i Nas sequestrato 800 confezioni nel napoletano

Il TPO è considerato cancerogeno, mutageno e reprotossico, ossia in grado di compromettere la capacità riproduttiva e lo sviluppo del feto, rappresentando un serio rischio per la salute pubblica. Il gel era in vendita in un negozio dell’area vesuviana, il cui titolare è stato immediatamente segnalato all’autorità giudiziaria. Il valore complessivo della merce sequestrata è stimato in circa 6.000 euro.

Il TPO, insieme al Dimethyltolylamine (Dmta), una delle due sostanze vietate dall’Unione Europea proprio a partire dal settembre 2025. Si tratta di un composto chimico che, in poche parole, trasforma una sostanza liquida in una sostanza solida: gli esami sul composto hanno rivelato la sua pericolosità, inducendo gli organi internazionali preposti a bandirla dalla composizione degli smalti.