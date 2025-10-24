Controlli a tappeto in Campania e in Abruzzo contro le irregolarità nel settore del gioco d’azzardo. L’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane (ADM), in collaborazione con la Guardia di Finanza, ha ispezionato 19 esercizi commerciali tra le province di Napoli, Caserta, Benevento e Chieti, scoprendo numerose violazioni. Nel corso delle operazioni, il personale dell’Ufficio Controlli della Direzione Giochi e della Direzione Territoriale per la Campania dell’ADM, insieme ai militari delle Fiamme Gialle, ha sequestrato un totale di 23 slot machine: 14 installate in tre locali a Napoli, Bacoli e Atessa (Chieti) e altre 9 in un esercizio di Giugliano.

Slot machine fuorilegge tra Napoli, Bacoli e Giugliano: scatta il sequestro

Le ispezioni hanno rivelato che tutte le macchine sequestrate erano dotate di una seconda scheda di gioco nascosta, un meccanismo illecito che permetteva di sottrarre parte delle somme giocate all’Agenzia e di ridurre la base imponibile per il calcolo del PREU (Prelievo Erariale Unico). Non solo: i controlli hanno evidenziato gravi violazioni amministrative, tra cui la mancata sorveglianza dei locali, che consentiva anche l’accesso ai minorenni. Al termine degli accertamenti, tre titolari di esercizi commerciali sono stati deferiti alle Procure della Repubblica competenti.