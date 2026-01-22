Sit-in questa mattina davanti al Comune di Aversa da parte dei lavoratori della Tekra, società che gestisce il servizio di nettezza urbana in città. La protesta, organizzata dalla sigla sindacale USB Caserta, arriva dopo la recente comunicazione dell’azienda relativa all’affitto del ramo d’azienda a un’altra società con sede a Milano.

Sit-in lavoratori Tekra davanti al Comune di Aversa: “A rischio nostro lavoro, da dicembre senza stipendi”

I lavoratori temono per il proprio futuro occupazionale. Secondo loro, la nuova società subentrante non sarebbe in grado di garantire la copertura degli stipendi. Una situazione già critica, considerando che da dicembre i dipendenti non percepiscono regolarmente le mensilità.

Tra le richieste avanzate anche la riapertura, nel più breve tempo possibile, delle isole ecologiche di via Cappuccini e via Perugia, chiuse da tempo e ritenute fondamentali per il corretto svolgimento del servizio. Nel corso della mattinata una delegazione dei lavoratori ha incontrato il sindaco Francesco Matacena e l’assessora all’Igiene urbana Giulia Lauriello, ai quali sono state esposte tutte le criticità. Domani, alle 12, si terrà un secondo incontro.

Dall’amministrazione comunale fanno sapere che già dalla prossima settimana sarà convocato un tavolo di confronto che coinvolgerà Comune, azienda, lavoratori e sigle sindacali, con l’obiettivo di individuare una soluzione e garantire tutele occupazionali.

Le interviste