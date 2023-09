Casalnuovo. Stamattina si è tenuta una manifestazione davanti a Casalnuovo all’ingresso della Parrocchia Licignano-Maria SS Annunziata per protestare contro la vergogna della messa per il boss di mafia Matteo Messina Denaro. Il parroco Tommaso Izzo infatti aveva deciso di celebrare nella serata di mercoledì una messa per il boss Matteo Messina Denaro e di pubblicizzare l’evento sui social.

Sit-in contro messa per Messina Denaro. Comunità divisa: “Difendere diritto a pregare”

Molti cittadini avevano protestato sui social, fino a spingere il parroco a fare retromarcia e ad annullare la funzione “per prudenza pastorale”, specificando che l’omelia sarebbe stata richiesta da una sua fedele.

Alla manifestazione anti-mafia si è affiancata, incredibilmente, un’altra spontanea per “difendere il diritto a pregare per camorristi e mafiosi”. “Incredibile come una parte della comunità possa prendere certe posizioni, a dir poco vergognose. Un conto è magari non schierarsi per paura, anche se con tali atteggiamenti non si alzerà mai la testa, un’altra è patteggiare per la camorra, come una signora che, parlando a nome di altri fedeli, ha detto che qui non c’è ostilità verso camorra o un altro signore che ha inveito contro i manifestanti perché la mafia a loro non ha mai fatto nulla di male. Una vergogna assoluta”, hanno commentato Francesco Emilio Borrelli e altri rappresentati locali del Sole che Ride guidati da Rosario Visone che hanno partecipato al presidio assieme a diversi giovani e cittadini del posto.